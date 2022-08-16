Синицина и Кацалапов об отношениях: «Вне льда мы не находимся друг с другом 24 на 7, у каждого есть свои дела, личное пространство. Не надоедаем друг другу»

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире и рассказали, как изменилась их жизнь после помолвки.

Синицина: В принципе, после этого события у нас особо ничего не поменялось. Что до помолвки, что после мы продолжаем регулярно работать, тренироваться вместе и делаем это с удовольствием.

Кацалапов: Нам всегда было комфортно и здорово делать что-то вместе. При этом вне льда мы не находимся друг с другом 24 на 7, и у каждого есть свои дела, свое личное пространство. Мы не надоедаем друг другу, а иногда даже успеваем соскучиться. - У вас романтичная история любви, и предложение, мы читали, было сделано в максимально романтичной обстановке. Хотим подробностей. Как выбирали помолвочное кольцо? Не ошиблись ли с размером?

Кацалапов: Когда я решил сделать Вике предложение, сразу подумал про кольцо. Я точно представлял, каким оно должно быть – красивым и лаконичным. Нашел идеальное кольцо в Mercury и знал, что обязательно вернусь за ним.

Казалось бы, дело оставалось за малым – выяснить размер кольца. Только вот я понятия не имел, как сделать это. Тогда я посоветовался с нашей общей знакомой. Решили, что узнать размер можно под предлогом поиска украшений для фотосессии, которую мы тогда планировали.

План удался! Мы спросили у Вики размер ее пальца, а она ничего не заподозрила. Позже я купил кольцо и дождался нужного момента, чтобы сделать предложение.

В «день икс» мы находились на отдыхе и оба были максимально расслаблены и счастливы. Все вышло даже лучше, чем я предполагал, просто идеально. И хоть с размером кольца мы все же немного промахнулись, но быстро все исправили.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»