Бестемьянова об отмене мастер-класса Трусовой: «Что здесь странного? Идет абсолютный отказ от всего русского, даже Достоевского запрещают»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость об отмене мастер-класса Александры Трусовой в шведском Стокгольме.

«А что здесь странного? Если с оперными певцами разрывают контракты, то чем мы отличаемся от них?

Идет русофобия – абсолютный отказ от всего русского. Даже Достоевского запрещают», – сказала Бестемьянова.

Федерация Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»

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