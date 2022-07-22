Бестемьянова об отмене мастер-класса Трусовой: «Что здесь странного? Идет абсолютный отказ от всего русского, даже Достоевского запрещают»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала новость об отмене мастер-класса в шведском Стокгольме.

«А что здесь странного? Если с оперными певцами разрывают контракты, то чем мы отличаемся от них?

Идет русофобия – абсолютный отказ от всего русского. Даже Достоевского запрещают», – сказала Бестемьянова.

Федерация Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»