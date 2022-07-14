«Пластыри всегда нужны, шнурки тоже. Еще обычно выдавливаю коньки на косточках». Загитова показала, как готовится к тренировке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в видео Первого канала показала, как готовится к тренировке.

– Пластыри всегда нужны, шнурки тоже. У меня сейчас, например, скоро порвутся.

Думаешь: вот сейчас покатаюсь еще, тренировочку... И вот на прыжке каком-нибудь (порвутся). Кстати, очень травмоопасно, поэтому надо всегда своевременно менять шнурки.

– Так, может, сейчас лучше поменять шнурок?

– Да не, еще на одну тренировку! Потом поменяю, ха-ха.

Еще я обычно выдавливаю коньки на косточках. Почему у меня тут такие штучки, крестики. Сергей Викторович (Дудаков) мне выдавливает. И мизинцы. Потереть на удачу перед тренировкой, – сказала Загитова.

«Ничего страшного, если врежешься в бортик – он мягкий». Загитова показала тренировки группы Тутберидзе на сборе в Новогорске