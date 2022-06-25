Анна Щербакова о танцевальном баттле: «Надеюсь, мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась ожиданиями от баттла в брейк-дансе в рамках Дня Московского спорта.

Щербакова выступит против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски.

«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала в качестве танцора на сцене.

Надеюсь, что сегодня мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе.

Здорово, что это будет не просто выступление, а мастер-класс от такого классного танцора, как Антон Тонски», – сказала Щербакова.

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