Анна Щербакова о танцевальном баттле: «Надеюсь, мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась ожиданиями от баттла в брейк-дансе в рамках Дня Московского спорта.
Щербакова выступит против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски.
«Я давно увлекаюсь танцами, но никогда не выступала в качестве танцора на сцене.
Надеюсь, что сегодня мой ледовый опыт поможет справиться с волнением и показать, на что я способна в брейк-дансе.
Здорово, что это будет не просто выступление, а мастер-класс от такого классного танцора, как Антон Тонски», – сказала Щербакова.
«За 15 лет ни разу не задумалась, нравится ли мне фигурное катание». Проникновенное письмо Анны Щербаковой