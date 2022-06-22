Бенуа Ришо: «Я был рад вести содержательные беседы с Тутберидзе, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем»

Французский хореограф рассказал, как проходило общение с тренером Этери Тутберидлзе во время постановки программы для ее дочери Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина.

«Этери присутствовала на катке во время создания этой программы. Прежде всего, в роли мамы Дианы — проводника, который оказывал поддержку. И, конечно же, выдающегося и очень опытного тренера.

Я больше общался напрямую с Глебом и Дианой, так как моя работа всегда сосредоточена на конкретных хореографических потребностях спортсменов. Этери же относилась к рабочему процессу с большим уважением.

Я чувствую, что каждый день и каждый опыт — это процесс обучения. Я твердо убежден, что надо извлекать из каждой встречи все самое лучшее. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери.

Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем», – сказал Ришо.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?