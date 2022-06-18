«Вот и пройден еще один важный этап в моей жизни». Морис Квителашвили защитил магистерскую диссертацию

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Морис Квителашвили сообщил, что защитил магистерскую диссертацию.
«Вот и пройден еще один важный этап в моей жизни.
17 июня 2022 года защитил магистерскую диссертацию в направленности «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов».
На протяжении многолетнего обучения получил степень высшего профессионального образования – «Магистр».
Хочу выразить огромную благодарность руководству и всему преподавательскому коллективу РГУФКСМиТ за приобретенные знания.
Особая благодарность моим научным руководителям бакалавриата и магистратуры Дарье Дмитриевне Барановой и Ивану Владимировичу Мартыненко за профессионализм и бесценное содействие в процессе подготовки и корректировки тематического материала.
Спасибо всем!» – написал Квителашвили.