«Вот и пройден еще один важный этап в моей жизни». Морис Квителашвили защитил магистерскую диссертацию

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Морис Квителашвили сообщил, что защитил магистерскую диссертацию.

«Вот и пройден еще один важный этап в моей жизни.

17 июня 2022 года защитил магистерскую диссертацию в направленности «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов».

На протяжении многолетнего обучения получил степень высшего профессионального образования – «Магистр».

Хочу выразить огромную благодарность руководству и всему преподавательскому коллективу РГУФКСМиТ за приобретенные знания.

Особая благодарность моим научным руководителям бакалавриата и магистратуры Дарье Дмитриевне Барановой и Ивану Владимировичу Мартыненко за профессионализм и бесценное содействие в процессе подготовки и корректировки тематического материала.

Спасибо всем!» – написал Квителашвили.