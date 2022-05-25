Добрин о работе с Тутберидзе: «Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая выхолащивает до предела. Внутри все было гораздо жестче»

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался о методах работы Этери Тутберидзе.

– У вас ведь был, пусть и недолгий опыт сотрудничества с Этери Тутберидзе?

– После Прокопьевска пытался устроиться на работу в Москве. Встречался с Инной Гончаренко и Еленой Чайковской, просился в школу, где тогда работала Громова. Удивительно, но такая глыба в мире фигурного катания, как Этери Георгиевна, предоставила возможность поработать вместе с ней.

За месяц получил неоценимый опыт. И при этом понял, что нужно идти своим путем. В моей судьбе Тутберидзе сыграла громадную роль. Только спустя несколько лет стал понимать многие нюансы. Безусловно, Этери Георгиевна – великий тренер и очень мудрый человек.

– У Тутберидзе действительно конвейерная система тренировок?

– Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все было гораздо жестче. Чтобы добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость.

– В группе Этери Георгиевны существовало четкое распределение обязанностей между ассистентами?

– Работа была организована идеально. Тутберидзе находила ассистентов, которые ее не подведут. Без ошибок, конечно, не обходится, но Tutberidze Team, как мне кажется, именно команда.

– Методы Тутберидзе применимы в работе с фигуристами, которым за 18?

– Когда работал с Этери Георгиевной, из «старичков» в ее группе был только Сергей Воронов. Да еще Морис Квителашвили тоже преодолел 18-летний рубеж. Только дело не в этом.

Навсегда запомнил один очень показательный момент. На просмотр тогда пришла девочка, и две недели пытался работать с ней индивидуально. А Этери Георгиевна все время говорила: «Она должна сама научиться. Ты можешь ей что-то подсказать, но не должен натаскивать».

– Как сложилась судьба этой девочки?

– За две недели она не сумела освоить сложные прыжки, и ей было сказано «до свидания». Не подействовали даже слезы ни самой девочки, ни ее мамы.

– Такой подход оправдан?

– Только такая система сегодня приносит результат. За последние годы никто не может посягнуть на позиции учениц Этери Георгиевны, – сказал Добрин.