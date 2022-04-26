Вице-премьер Чернышенко – олимпийцам: «Наша страна столкнулась с непростыми условиями, но вы были на передовой раньше всех»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко обратился с приветственным словом к олимпийским чемпионам Пекина-2022.

Сегодня в Кремле проходит встреча олимпийцев с президентом РФ Владимиром Путиным и вручение государственных наград.

«Наша страна столкнулась с непростыми условиями, но вы, спортсмены, были на передовой раньше всех. На Играх в Пекине вы завоевали 32 медали, это один из лучших результатов в истории современной России, за это вам огромная благодарность.

В вашу честь будет сказано много добрых слов. Вас любит вся страна, на вас равняется государство. Мы делаем все, чтобы у вас была возможность тренироваться, ни одна стройка не остановлена.

Правительство подготовило все необходимые решения, чтобы возможность выступать на международных соревнованиях у вас осталась», – сказал Чернышенко.