Медведева о стрип-пластике: «Очень странно проводить параллели занятий Трусовой с моими и наоборот. Будет ли совместный танец? Не знаю»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о занятиях танцами в стиле стрип-пластики, которыми также занимается .

«Это очень странно – проводить параллели Сашиных занятий с моими и наоборот. Мы абсолютно не сговаривались. Понятное дело, что у всех фанатов фигурного катания есть желание найти какой-то сговор, план, но его не было. Мы делаем это для себя.

Будет ли совместный танец? Честно, я не знаю. Наверное, нам надо сперва научиться танцевать в этом стиле, как настоящие танцоры», – сказала Медведева.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой