Виктория Синицина: «Ем 1-2 раза в сутки. И я ни в чем себя не ограничиваю. Что-то непривычное могу позволить после соревнований»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая с Никитой Кацалаповым, высказалась на тему питания.

«Когда мы тренировались в США, мне было 18-19 лет, менялось тело – я поправлялась. К тому же в Америке очень своеобразная еда – даже если ешь одни салаты и фрукты, все равно полнеешь. Там очень сложно, нужно есть правильную еду, покупать хорошие продукты, не напичканные разными препаратами.

Тогда я начала правильно питаться, пробовала множество способов, как найти подход к телу. Сидела и на рисе, и на твороге, и на гречке, и на мясе – на белке.

Нашла для себя такой вариант: 18 часов не ешь, а 6 часов ешь. В принципе у меня так и получается – я ем 1-2 раза в сутки. И я ни в чем себя не ограничиваю. Конечно, постоянно не ем ни пиццу, ни макароны, ни картошку, ни фаст-фуд – это бывает очень редко. Чаще всего – салаты, мясо, рыба, фрукты. Я безумная сладкоежка, люблю шоколад.

Что-то непривычное могу позволить после соревнований – можно сказать, это способ отпраздновать результаты, расслабиться. Готовишься к соревнованиям месяц, держишь себя в форме, а после выдыхаешь – на стрессе все равно худеешь, так что после турниров легко можно позволить себе все.

Соки для меня слишком сладкие, выберу их, только если совсем нечего пить. Газировку перестала покупать – пью только воду или минералку с газом. У спортсменов есть такое выражение, что от газировки садятся ноги: они быстро забиваются, устают. И я в какой-то момент бросила. Думала, будет тяжело без этих напитков, но я отвыкла, даже не хочется покупать снова.

Кстати, в Америке я подсела на холодные чай и кофе. Очень люблю – особенно летом – черный холодный кофе», – сказала Синицина.

«Подарила Никите игровой компьютер – кажется, это мой косяк». Женский разговор с Викой Синициной – баня, платья, Кацалапов