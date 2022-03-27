Роднина – американскому журналисту: «Самый запомнившийся момент этого ЧМ? Отсутствие большинства истинных лидеров мирового фигурного катания»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ирина Роднина Джеки Вонг Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на твит американского журналиста Джеки Вонга о чемпионате мира по фигурному катанию-2022. 

«Какие моменты этого чемпионата для вас стали самыми любимыми / запоминающимися?» – спросил Вонг у своих читателей. 

«Отсутствие большинства истинных лидеров мирового фигурного катания» – написала в ответ Роднина, отметив, что это касается не только женского одиночного катания, но также мужского и парного. 

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