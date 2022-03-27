Роднина – американскому журналисту: «Самый запомнившийся момент этого ЧМ? Отсутствие большинства истинных лидеров мирового фигурного катания»

Трехкратная олимпийская чемпионка ответила на твит американского журналиста Джеки Вонга о чемпионате мира по фигурному катанию-2022.

«Какие моменты этого чемпионата для вас стали самыми любимыми / запоминающимися?» – спросил Вонг у своих читателей.

«Отсутствие большинства истинных лидеров мирового фигурного катания» – написала в ответ Роднина, отметив, что это касается не только женского одиночного катания, но также мужского и парного.

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