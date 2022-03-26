Серебряный призер чемпионата мира Сатоко Мияхара завершила карьеру

Японская фигуристка объявила о завершении карьеры.

Мияхара завоевала серебро на чемпионате мира-2015 и бронзу на ЧМ-2018.

«После последнего чемпионата Японии я много думала о своей карьере. Все свои силы, как физические, так и ментальные (особенно в этом году), я отдала фигурному катанию. В прошлом году я закончила национальные соревнования с огромным удовлетворением. Но все же я решила уйти из соревновательного фигурного катания.

Я ни о чем не жалею. И у меня много идей о том, что же делать дальше. Я хотела бы поблагодарить свою семью, тренеров, друзей, Федерацию, спонсоров, болельщиков и всех, кто поддерживал меня. Я не могу полностью выразить свою признательность. Спасибо большое.

Но следите за новостями! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы проявить себя в новой сфере», – написала Мияхара.