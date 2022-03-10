Жулин об открытом чемпионате России: «Идея однозначно хорошая. Западные партнеры хотят нас уничтожить, нам надо с чего-то начинать»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на заявление Министерства спорта РФ о проведении открытых чемпионатов в России по различным видам спорта.

Ранее ряд международных федераций, включая ISU, отстранили сборные России от соревнований под своей эгидой.

– Как вы думаете, в связи с заявлением Матыцина об открытых чемпионатах России, национальное первенство по фигурному катанию станет сильнее?

– Не знаю, станет ли сильнее, но интерес у зрителей явно появится больше. Я думаю, для будущего это хороший шаг, начало хорошей истории. Это ведь хорошо, когда у спортсменов появляются новые возможности. Западные и американские партнеры хотят нас уничтожить, нам надо как-то выбираться из этого и с чего-то начинать.

– Фигуристы из каких стран могу принять участие в ЧР?

– Стран не так много, которые могут приехать – ОАЭ, Беларусь, Китай, Казахстан. Кто поедет в Россию – не знаю. Но идея однозначно хорошая, - сказал Жулин.