Морис Квителашвили: «Я устал тренироваться и выступать. Но в то же время только сейчас начинаю чувствовать, что я могу»

Грузинский фигурист рассказал о своих дальнейших планах.

– Давай теперь про тебя. 26 лет, Пхенчхан прошел. Пекин – тоже. Что дальше?

– Чемпионат мира. Поеду на него.

– Хорошо, а дальше?

– Шоу.

– А еще дальше?

– Тут уже буду смотреть... Устал я тренироваться, конечно. И выступать устал. Но в то же время только сейчас начинаю чувствовать, что я могу. Поймал какое-то такое ощущение сейчас.

У меня есть чем заниматься вне спорта. Есть идеи, планы. Но пока об этом рано. Думаю, в конце сезона надо будет съездить отдохнуть, восстановить себя морально и физически. И потом уже либо в новый сезон, либо... Буду думать.

Решение будет сложным, это точно могу сказать. Но я, знаешь, о чем подумал недавно? У нас же сейчас в Грузии собралась отличная команда, мы по рейтингу даже можем попасть на World Team Trophy и там себя хорошо показать. Это тоже возможность – личная, карьерная, финансовая. Мне надо будет очень крепко подумать.

После прошлогоднего чемпионата мира в Стокгольме я смотрел списки, а там нас от Грузии выступало всего два человека, и мы были на десятом месте, на World Team Trophу попадает первая шестерка. А сейчас у нас выступают все. Возможно, нам все-таки удастся попасть.

– Уже думал о том, что будет после спорта?

– Да знаешь, по здоровью и по возрасту мне еще можно выступать и выступать. Это больше вопрос желания, а у меня оно то есть, то нет.

А так... Думаю, можно выступать в шоу, заниматься тренерской деятельностью. Но для начала надо закрыть эту последнюю страницу в спорте. Дописать, так сказать, свой дневник фигуриста.

– Но к тренерской деятельности ты готов?

– Конечно. Я уже работал тренером. Даже в другую страну ездил вместо отдыха. В Швейцарии тренировал, в Грузии один раз. Очень жалко, что у нас нет должных условий, чтобы развивалось фигурное катание. Хотя мы здорово поднимаем наш спорт в Грузии сейчас. За нас очень болеют.

Отдельно хотел бы поблагодарить грузинскую федерацию, министерство спорта и национальный олимпийский комитет за то, что нас поддерживают. Но хорошо бы, чтобы построили каток хотя бы в столице. А лучше – несколько по всей стране, чтобы спорт развивался, чтобы можно было проводить соревнования или шоу. Условия-то у нас классные!

Мне многие иностранцы говорили: «Мы с удовольствием приедем в Грузию, очень хотим». Но выступать где? Надеюсь, со временем мы к этому придем, – сказал Квителашвили.