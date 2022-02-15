Муфтии Духовного управления мусульман России выступили в поддержку Валиевой

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева религия Фигурное катание

Муфтии Духовного управления мусульман России выступили в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. 

«Мы прочитали дуа (молитвенное обращение к Всевышнему) с просьбой разрешения ситуации с Камилой Валиевой. Голос наш был услышан.

Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях», – рассказал зампред Духовного управления мусульман Рушан Аббясов.

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪

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