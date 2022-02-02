Платов о Валиевой: «До «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет рановато. Нельзя просто носиться по льду, надо завораживать публику»

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду поделился мнением о выступлениях чемпионки Европы Камилы Валиевой.

«Камила Валиева — это что-то уникальное. Особенно короткая программа в исполнении этой девочки. Все-таки до «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет девочке рановато.

Та же брала «Болеро», уже будучи взрослой. Валиева показывает в своем катании абсолютно зрелые эмоции, но «Болеро», на мой взгляд, нужно исполнять более спокойно. Нельзя просто носиться по льду, надо завораживать публику — и отнюдь не одними прыжками.

Но талант в этой девочке, конечно, сумасшедший. Думаю, Камила будет выигрывать эти Олимпийские игры», — заявил Платов.

Что изменилось в «Болеро», которое Валиева катает второй сезон: исчез воздушный поцелуй, а оценка взлетела до уровня Чена