Бестемьянова о командном турнире Пекина-2022: «Слышала, что хотят поставить первые номера в команду. Без замен»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине у сборной России не будет замен.

«Я слышала, чтобы избежать всех этих разговоров, хотят поставить первые номера в команду. Без замен. Во всяком случае, сейчас про это говорят.

Мужчинам будет трудно: командник откатал и через день выходи в индивидуалку. А все остальные вздохнут», – сказала Бестемьянова в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022

Кого из фигуристов ставить в олимпийский командник: Щербакова или Трусова, нужны ли замены в танцах и парах, как быть с Колядой?