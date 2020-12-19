Елизавета Пескова о третьем месте сестры Нади на турнире: «Уместно ли намеренно занижать результаты ребенка, ссылаясь на кумовство?»

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, поделилась мнением о результатах сестры Надежды на одном из турниров.

Ранее Татьяна Навка, мама Нади, писала, что ее семилетнюю дочку поставили на третье место, так как судьям не понравилось платье девочки.

«Хочу поделиться с вами историей, которая уже не впервые происходит с моей младшей сестрой Надей. Таня уже об этом написала, но я тоже хочу с вами об этом поговорить.

Надю чуть ли не с рождения приучают к труду. К тому, что день — рабочий, и к тому, что в жизни надо пахать, чтобы чего-то достичь. Ей, как и мне, предстоит учиться постоять за себя и отбиваться от предвзятого и стереотипного мнения многих, которые считают, что детям из таких семей делать ничего не надо, ничего они не умеют и получают первые места, красные дипломы и т. д.

Чем бы я в жизни ни занималась — учебой, работой, спортом и саморазвитием — постоянно приходится кому-то что-то доказывать (себе в первую очередь) и прикладывать максимум усилий. Но не все это понимают.

У этого есть и обратная сторона. На прошлых выходных она заняла 3-е место. Это хорошо, это мотивирует стараться еще больше. Есть одно «но». Когда мы спросили, почему, чтобы понять, над чем стоит больше поработать, судьи ответили, что им не понравилось платье (копия костюма Алины Загитовой, в котором она выиграла олимпийское золото) и музыка (Чайковский). Якобы все это является лишь пиаром шоу Татьяны Навки.

На мой взгляд, ответ не очень объективный и предвзятый. Зато чем больше таких ситуаций, тем крепче стержень. Может, я ошибаюсь. А вы как считаете? Уместно ли намеренно занижать результаты ребенка, ссылаясь на непотизм (кумовство – Sports.ru)? Наверное, она будет стараться еще больше. Такие истории должны делать сильнее. Но понимает ли это ребенок в 7 лет?» – написала Пескова.

«Платье не понравилось, и музыка, на взгляд судей, является пиаром моего нового шоу». Татьяна Навка пожаловалась, что ее дочери снизили баллы на соревнованиях