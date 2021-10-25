Кубок России. Самоделкина победила, Зинина – 2-я, Шульская – 3-я

Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Елизавета Нугуманова Анастасия Гулякова Софья Самоделкина Валерия Шульская Анастасия Зинина Дарья Окладникова Фигурное катание

Софья Самоделкина одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. 

Самоделкина в произвольной программе исполнила четверной тулуп и зашла на четверной сальхов – со второго прыжка она упала, судьи понизили его стоимость до тройного из-за недокрута. 

Анастасия Зинина попыталась исполнить два четверных тулупа, но с обоих прыжков упала. 

Кубок России 

4-й этап

Казань

Девушки (МС)

Итоговое положение

1. Софья Самоделкина – 228,54

2. Анастасия Зинина – 177,70

3. Валерия Шульская – 177,04

4. Анастасия Гулякова – 176,47

5. Елизавета Нугуманова – 163,46

6. Анна Ромасюк – 155,56

7. Валерия Ларионова – 144,89

8. Мария Крыжова – 143,35

9. Рента Губашева – 142,87

10. Лиана Галяува – 138,57

11. Карина Фазуллина – 137,85

12. Ольга Мокейкина – 129,66

13. Дарья Окладникова – 127,18

14. Полина Туманова – 121,96

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 149,68

2. Анастасия Зинина – 123,49

3. Валерия Шульская – 111,15

4. Анастасия Гулякова – 109,57

5. Елизавета Нугуманова – 108,51

6. Анна Ромасюк – 98,88

7. Мария Крыжова – 93,95

8. Карина Фазуллина – 93,76

9. Валерия Ларионова – 91,35

10. Лиана Галяува – 90,27

11. Рената Губашева – 90,13

12. Дарья Окладникова – 85,99

13. Ольга Мокейкина – 83,60

14. Полина Туманова – 78,31

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