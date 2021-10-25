Кубок России. Самоделкина победила, Зинина – 2-я, Шульская – 3-я

Софья Самоделкина одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Самоделкина в произвольной программе исполнила четверной тулуп и зашла на четверной сальхов – со второго прыжка она упала, судьи понизили его стоимость до тройного из-за недокрута.

Анастасия Зинина попыталась исполнить два четверных тулупа, но с обоих прыжков упала.

4-й этап

Казань

Девушки (МС)

Итоговое положение

1. Софья Самоделкина – 228,54

2. Анастасия Зинина – 177,70

3. Валерия Шульская – 177,04

4. Анастасия Гулякова – 176,47

5. Елизавета Нугуманова – 163,46

6. Анна Ромасюк – 155,56

7. Валерия Ларионова – 144,89

8. Мария Крыжова – 143,35

9. Рента Губашева – 142,87

10. Лиана Галяува – 138,57

11. Карина Фазуллина – 137,85

12. Ольга Мокейкина – 129,66

13. Дарья Окладникова – 127,18

14. Полина Туманова – 121,96

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 149,68

2. Анастасия Зинина – 123,49

3. Валерия Шульская – 111,15

4. Анастасия Гулякова – 109,57

5. Елизавета Нугуманова – 108,51

6. Анна Ромасюк – 98,88

7. Мария Крыжова – 93,95

8. Карина Фазуллина – 93,76

9. Валерия Ларионова – 91,35

10. Лиана Галяува – 90,27

11. Рената Губашева – 90,13

12. Дарья Окладникова – 85,99

13. Ольга Мокейкина – 83,60

14. Полина Туманова – 78,31