Кубок России. Самоделкина победила, Зинина – 2-я, Шульская – 3-я

Софья Самоделкина одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.
Самоделкина в произвольной программе исполнила четверной тулуп и зашла на четверной сальхов – со второго прыжка она упала, судьи понизили его стоимость до тройного из-за недокрута.
Анастасия Зинина попыталась исполнить два четверных тулупа, но с обоих прыжков упала.
4-й этап
Казань
Девушки (МС)
Итоговое положение
1. Софья Самоделкина – 228,54
2. Анастасия Зинина – 177,70
3. Валерия Шульская – 177,04
4. Анастасия Гулякова – 176,47
5. Елизавета Нугуманова – 163,46
6. Анна Ромасюк – 155,56
7. Валерия Ларионова – 144,89
8. Мария Крыжова – 143,35
9. Рента Губашева – 142,87
10. Лиана Галяува – 138,57
11. Карина Фазуллина – 137,85
12. Ольга Мокейкина – 129,66
13. Дарья Окладникова – 127,18
14. Полина Туманова – 121,96
Произвольная программа
1. Софья Самоделкина – 149,68
2. Анастасия Зинина – 123,49
3. Валерия Шульская – 111,15
4. Анастасия Гулякова – 109,57
5. Елизавета Нугуманова – 108,51
6. Анна Ромасюк – 98,88
7. Мария Крыжова – 93,95
8. Карина Фазуллина – 93,76
9. Валерия Ларионова – 91,35
10. Лиана Галяува – 90,27
11. Рената Губашева – 90,13
12. Дарья Окладникова – 85,99
13. Ольга Мокейкина – 83,60
14. Полина Туманова – 78,31