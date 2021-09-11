Анна Щербакова чисто, но без каскада исполнила короткую программу на контрольных прокатах в Челябинске

Чемпионка мира Анна Щербакова без ошибок исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Фигуристка каталась под композицию The Songs of Distant Earth композитора Кирилла Рихтера.
Щербакова исполнила в программе чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. Каскад из прыжков фигуристка не сделала.
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