Анна Щербакова чисто, но без каскада исполнила короткую программу на контрольных прокатах в Челябинске

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова контрольные прокаты Фигурное катание

Чемпионка мира Анна Щербакова без ошибок исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. 

Фигуристка каталась под композицию The Songs of Distant Earth композитора Кирилла Рихтера.

Щербакова исполнила в программе чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. Каскад из прыжков фигуристка не сделала. 

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