Анна Щербакова чисто, но без каскада исполнила короткую программу на контрольных прокатах в Челябинске

Чемпионка мира без ошибок исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Фигуристка каталась под композицию The Songs of Distant Earth композитора Кирилла Рихтера.

Щербакова исполнила в программе чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. Каскад из прыжков фигуристка не сделала.

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Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях