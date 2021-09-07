Алина Загитова: «ЧМ-2018 я с треском провалила. О том, что была пятой, узнала только через год»

Российская фигуристка , приостановившая карьеру в декабре-2019, назвала главную победу на льду.

«Олимпиаду я не успела прочувствовать. Мы были на сборах в Японии, сразу по приезде отправились на соревнования. В самой деревне мы не пожили, на открытии не были… Но олимпийская медаль — это, безусловно, самая главная награда за мои труды.

Сразу после Олимпиады случился чемпионат мира, который я с треском провалила. Кажется, я была пятой. Но узнала я об этом только через год. Я специально не смотрела результаты: если я мимо пьедестала, зачем мне знать, какое место я заняла? Эмоционально это меня сильно подкосило. Зато следующий чемпионат через год я уже выиграла. И наверное, эта победа стала самой запоминающейся для меня», – поделилась Загитова в интервью «Комсомольской правде».

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