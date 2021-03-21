Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Японии пройдет со зрителями

Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет со зрителями.

Турнир состоится 15-18 апреля в японской Осаке. Билеты поступят в продажу 3 апреля.

На трибуны не будут допущены болельщики с повышенной температурой и симптомами простуды, а также те, кто недавно контактировал с заболевшими коронавирусом.

На арене будут введены профилактические меры против коронавируса, зрителям можно будет находиться на трибунах только в масках, бросать подарки фигуристам на лед запрещено.

Командный чемпионат мира станет вторым крупным международным турниром, который в этом сезоне проведет Международный союз конькобежцев ( ).

На чемпионате мира-2021 в Стокгольме фигуристы будут выступать при пустых трибунах.

Нельзя трогать бортики и оставлять чехлы тренеру, объятий на пьедестале не будет – фигурный чемпионат мира под конвоем