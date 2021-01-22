Гном Гномыч заявил, что хотел бы выступить на пяти Олимпиадах

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что мечтает поучаствовать в пяти Олимпиадах.
«Какая твоя мечта, сколько ты хочешь Олимпиад пройти?» – спросил Плющенко сына.
«Пять», – ответил Плющенко-младший.
«Какой спортсмен или кто-то, может быть (вдохновляет тебя)?» – спросил Плющенко, в ответ мальчик показал на него.
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