Гном Гномыч заявил, что хотел бы выступить на пяти Олимпиадах

, сын двукратного олимпийского чемпиона , рассказал, что мечтает поучаствовать в пяти Олимпиадах.

«Какая твоя мечта, сколько ты хочешь Олимпиад пройти?» – спросил Плющенко сына.

«Пять», – ответил Плющенко-младший.

«Какой спортсмен или кто-то, может быть (вдохновляет тебя)?» – спросил Плющенко, в ответ мальчик показал на него.

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