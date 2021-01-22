Гном Гномыч заявил, что хотел бы выступить на пяти Олимпиадах

Теги Евгений Плющенко Гном Гномыч Фигурное катание

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что мечтает поучаствовать в пяти Олимпиадах. 

«Какая твоя мечта, сколько ты хочешь Олимпиад пройти?» – спросил Плющенко сына.

«Пять», – ответил Плющенко-младший.

«Какой спортсмен или кто-то, может быть (вдохновляет тебя)?» – спросил Плющенко, в ответ мальчик показал на него.

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Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему спорит с Аршавиным?

 
 
 
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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