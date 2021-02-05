Командный турнир сборной России. Валиева, Щербакова, Трусова и Туктамышева выступят с произвольными программами

7 февраля на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Камила Валиева.

Командный турнир сборной России

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.20 по московскому времени

Положение после короткой программы

1. (Команда Загитовой) – 90,25

2. (Команда Загитовой) – 82,89

3. (Команда Загитовой) – 80,84

4. (Команда Медведевой) – 77,86

5. Майя Хромых (Команда Медведевой) – 75,05

6. (Команда Медведевой) – 70,38

В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера