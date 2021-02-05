Командный турнир сборной России. Валиева, Щербакова, Трусова и Туктамышева выступят с произвольными программами

7 февраля на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Камила Валиева.
Командный турнир сборной России
Москва
Женщины
Произвольная программа
Начало – 17.20 по московскому времени
Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Команда Загитовой) – 90,25
2. Анна Щербакова (Команда Загитовой) – 82,89
3. Дарья Усачева (Команда Загитовой) – 80,84
4. Александра Трусова (Команда Медведевой) – 77,86
5. Майя Хромых (Команда Медведевой) – 75,05
6. Елизавета Туктамышева (Команда Медведевой) – 70,38
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