Алина Загитова: «Чтобы вжиться в роль ведущей, смотрю прошлые сезоны «Ледникового периода»

Теги Илья Авербух телевидение сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об участии в шоу Первого канала «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Трудно ли быть ведущей в шоу «Ледниковый период»?

– Я могу сказать, что это очень сложно, потому что это для меня совсем другая роль, но в то же время интересно. Я очень благодарна всем людям, которые мне здесь помогают. И Илье Авербуху за то, что он сказал, что у меня все получится, и дал мне такую возможность – попробовать себя в новой роли.

В детстве вы смотрели шоу?

– В детстве я не смотрела «Ледниковый период», но последние два года я начала смотреть. Сейчас я могу сказать: чтобы вжиться в роль, я смотрю прошлые сезоны «Ледникового периода». Чтобы понимать концепцию этого шоу. Так что пересмотрела и за детство.

За какую пару болеете?

– Для меня все пары – большие молодцы и бойцы, потому что они просто перешагивают через себя  и прут как танки, несмотря на то, что что-то болит – не болит. Актеры и знаменитые люди перебарывают себя, это достойно похвалы и уважения.

Посоветуйте, как держать себя в форме?

– Я хочу сказать, что всегда нужно заниматься спортом, не зависит от того, профессиональный это спорт или обычный. Это здоровье, а здоровье сейчас – самое главное, поэтому всем советую заниматься спортом и быть счастливыми. Сейчас это очень важно в нашем мире, – сказала Загитова в эфире Первого канала.

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