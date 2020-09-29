Алина Загитова: «Чтобы вжиться в роль ведущей, смотрю прошлые сезоны «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об участии в шоу Первого канала «Ледниковый период» в качестве ведущей.

– Трудно ли быть ведущей в шоу «Ледниковый период»?

– Я могу сказать, что это очень сложно, потому что это для меня совсем другая роль, но в то же время интересно. Я очень благодарна всем людям, которые мне здесь помогают. И Илье Авербуху за то, что он сказал, что у меня все получится, и дал мне такую возможность – попробовать себя в новой роли.

– В детстве вы смотрели шоу?

– В детстве я не смотрела , но последние два года я начала смотреть. Сейчас я могу сказать: чтобы вжиться в роль, я смотрю прошлые сезоны «Ледникового периода». Чтобы понимать концепцию этого шоу. Так что пересмотрела и за детство.

– За какую пару болеете?

– Для меня все пары – большие молодцы и бойцы, потому что они просто перешагивают через себя и прут как танки, несмотря на то, что что-то болит – не болит. Актеры и знаменитые люди перебарывают себя, это достойно похвалы и уважения.

– Посоветуйте, как держать себя в форме?

– Я хочу сказать, что всегда нужно заниматься спортом, не зависит от того, профессиональный это спорт или обычный. Это здоровье, а здоровье сейчас – самое главное, поэтому всем советую заниматься спортом и быть счастливыми. Сейчас это очень важно в нашем мире, – сказала Загитова в эфире Первого канала.

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