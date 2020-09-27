Гном Гномыч победил на турнире в честь 50-летия «Самбо-70», где работает Тутберидзе

, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, победил на соревнованиях по фигурному катанию, посвященных 50-летию центра спорта и образования .

Турнир прошел сегодня в Строгино. Плющенко-младший выступал по первому юношескому разряду.

«Самбо-70» – школа, в которой работает заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе. Ее воспитанницами являются чемпионка Европы-2020 Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

В это межсезонье фигуристки покинули группу Тутберидзе и перешли в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которая принадлежит Плющенко-старшему.

Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? И сколько он зарабатывает?

Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию