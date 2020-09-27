Гном Гномыч победил на турнире в честь 50-летия «Самбо-70», где работает Тутберидзе

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, победил на соревнованиях по фигурному катанию, посвященных 50-летию центра спорта и образования «Самбо-70».
Турнир прошел сегодня в Строгино. Плющенко-младший выступал по первому юношескому разряду.
«Самбо-70» – школа, в которой работает заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе. Ее воспитанницами являются чемпионка Европы-2020 Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
В это межсезонье фигуристки покинули группу Тутберидзе и перешли в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которая принадлежит Плющенко-старшему.
Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? И сколько он зарабатывает?
Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию