Адвокат Князев об обращении Гном Гномыча к Путину: «Что за детский сад? Пиар, не более того»

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Адвокат Андрей Князев прокомментировал обращение Александра Плющенко (Гном Гномыча), сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к президенту России Владимиру Путину.

Гном Гномыч оратился к Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей. Ранее журнал Starhit опубликовал текст с информацией о возможной психической болезни Плющенко-младшего.

«Не думаю, что возможен такой закон. Сейчас есть право на разглашение и расшифровку данных в туристическую поездку для ребенка. Но запретить 150 млн человек высказать свое мнение… Тем более, если сам выставляешь ребенка в социальные сети. Человек же не против хороших отзывов.

Что Путин скажет? Не пишите плохо о детях? А если ребенок занимается в секции и занял первое место. Можно об этом написать? Или надо посадить этого человека? А про взрослых можно плохо писать?

Если человек считает себя оскорбленным, у нас есть статьи о клевете, нанесении морального вреда. Если Яна Рудковская так думает, пусть судится с людьми, которые считают, что Гном Гномычу не место в рекламе конституции. А так — «дядя Путин, запрети обо мне плохо писать». Что за детский сад?! Пиар, не более того», – рассказал Князев.

Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию

Гном Гномыч обратился к Владимиру Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей

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