Киира Корпи о произвольной программе Щербаковой: «Какова человеческая цена выступлений такого уровня в столь юном возрасте?»

Трехкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Киира Корпи поделилась мнением о выступлении россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при Skate America.

Щербакова в Лас-Вегасе одержала победу, исполнив в произвольной программе два четверных лутца, один из которых был в каскаде.

«Я одна испытываю смешанные чувства, когда смотрю на этих удивительных юных фигуристок?

Я в восторге от их невероятных навыков, но одновременно не могу перестать думать о том, какова человеческая цена выступлений такого уровня в данном возрасте.

Было бы интересно узнать, широко ли в России обсуждаются этические вопросы в фигурном катании», – написала Корпи в твиттере.

Первая взрослая победа Щербаковой: два платья в одном номере, два четверных прыжка, атака на рекорд Трусовой

Am I the only one having mixed feelings when watching these astonishing young skaters? I’m in

AWE of their incredible skills, but I also can’t stop thinking what’s the human cost of this level of performance at this age?



Anna Shcherbakova SkateAmerica2019 https://t.co/54FxmM8rE7