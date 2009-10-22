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Киира Корпи о произвольной программе Щербаковой: «Какова человеческая цена выступлений такого уровня в столь юном возрасте?»

Теги Киира Корпи сборная России сборная Финляндии женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Трехкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Киира Корпи поделилась мнением о выступлении россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при Skate America. 

Щербакова в Лас-Вегасе одержала победу, исполнив в произвольной программе два четверных лутца, один из которых был в каскаде. 

«Я одна испытываю смешанные чувства, когда смотрю на этих удивительных юных фигуристок?

Я в восторге от их невероятных навыков, но одновременно не могу перестать думать о том, какова человеческая цена выступлений такого уровня в данном возрасте.

Было бы интересно узнать, широко ли в России обсуждаются этические вопросы в фигурном катании», – написала Корпи в твиттере. 

Первая взрослая победа Щербаковой: два платья в одном номере, два четверных прыжка, атака на рекорд Трусовой

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