Практикуемся в журналистском мастерстве вместе с Rock the Cycle

Всем привет! Наш курс спортивного блогинга ‭«Прожектор» в самом разгаре. Напомним, что уроки не привязаны к датам – обучаться можно в любое удобное время в комфортном для себя темпе, смотреть как отдельные уроки, так и весь курс целиком.

Предлагаем попрактиковаться. На уроках «Прожектора» работе с идеями, поиском деталей и интересных тем мы уделяем много внимания, вот некоторые из них:

«Этапы создания истории», Сергей Гилев

«Как искать информацию для поста», Вадим Кораблев

«Как найти тему», Павел Тихонов

Мы придумали задание вместе с Rock the Cycle – это сеть студий в Москве и Питере с высокоинтенсивными тренировками по сайклу и гребле, а еще – функциональным тренингом. У них классные тренировки – энергичные занятия в формате путешествий Rock my Trip, тематические вечеринки Rock the Party, есть двухчасовые сессии под фильмы и концерты.

И хоть уличный сезон великов уже закончился, но продолжать заниматься любимым делом можно на сайкл-тренировках, абонемент на который подарит команда Rock the Cycle. Читайте, как его получить.

Задание

✍️ Напишите текст о велоспорте или велосипедах.

Мы специально даем широкую тему, чтобы вы потренировались в поиске интересных заходов и необычных деталей. Вот пара вариантов.

— Попробуйте найти интересный факт. Личная история тренера по велоспорту, коллекция велосипедной обуви у известного футболиста, история дружбы конкурирующих велосипедистов.

— Поделитесь вашим опытом. Может быть, вы сами проехали на велосипеде 150 км? Тогда расскажите, как это было.

Оставляем пространство для творчества и ждем классных заходов: найдите то, что вас зацепит, и не забудьте сделать так, чтобы это зацепило читателя – поработайте над заголовком. Кстати, про это есть отдельный урок, вот он: «Как зацепить внимание аудитории»

👉 Опубликуйте текст на Трибуне до 30 октября и поставьте к посту теги: Rock the Cycle и Прожектор – так мы поймем, что вы писали материал для этого задания.

1 ноября вместе с командой Rock the Cycle общим голосованием мы выберем текст, который опубликуем на главной странице Спортса’‘, а наши друзья из Rock the Cycle подарят автору абонемент на 15 занятий.

Результаты будут опубликованы в блоге Rock the Cycle – подписывайтесь, чтобы не пропустить их и другие посты о велоспорте.