Джон Джонс: «Может, мне стоит отправить папаху Хабиба Кормье? Чтобы он мог наслаждаться отпуском вместо того, чтобы все время думать обо мне»

Джон хочет подарить Кормье папаху Хабиба из Telegram.

Бывший чемпион UFC Джон Джонс хочет подарить папаху Хабиба Даниэлю Кормье.

«Может быть, мне стоит отправить один из этих подарков Хабиба [папаха из Telegram] Даниэлю Кормье? Чтобы он действительно мог наслаждаться отпуском вместо того, чтобы все время думать обо мне», – написал в соцсетях Джонс.

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал: «Возможно, я знаю одного парня».

Джонс добавил: «Отлично, Дуров. Дай мне ссылку. Вижу, что все этим занимаются».

Напомним, папахи Хабиба Нурмагомедова в форме подарков были проданы на аукционе в Telegram в количестве 29 тысяч штук.

«Мошенничество на имени покойного отца – позор». Новая перепалка Хабиба и Конора – из-за цифровых папах в телеграме

Хабиб и Дуров продали виртуальных папах на 350 млн. Это как?