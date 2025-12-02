Хельвани – о матчмейкинге UFC: «Продвижение бойцов, анонсы боев – все уныло. Простите, что я так переживаю за этот спорт. Просто я его люблю»

Хельвани разочарован последними титульными анонсами UFC.

Журналист Ариэль Хельвани недоволен стратегией UFC.

«Все это не вдохновляет. Матчмейкинг выглядит безынтересным. Продвижение бойцов, анонсы боев – все уныло. Простите, что я так переживаю за этот спорт. Меня упрекают в большом количестве критики. Но нет, просто я переживаю, потому что все это люблю», – сказал Хельвани.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт объявил бой за временный пояс в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи, а также титульный поединок в полулегкой категории между Алексом Волкановски и Диего Лопесом. Событие вызвало много критики со стороны фанатов и бойцов промоушена.

