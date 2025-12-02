  • Спортс
  Новости
  Хельвани – о матчмейкинге UFC: «Продвижение бойцов, анонсы боев – все уныло. Простите, что я так переживаю за этот спорт. Просто я его люблю»
Хельвани – о матчмейкинге UFC: «Продвижение бойцов, анонсы боев – все уныло. Простите, что я так переживаю за этот спорт. Просто я его люблю»

Хельвани разочарован последними титульными анонсами UFC.

Журналист Ариэль Хельвани недоволен стратегией UFC. 

«Все это не вдохновляет. Матчмейкинг выглядит безынтересным. Продвижение бойцов, анонсы боев – все уныло. Простите, что я так переживаю за этот спорт. Меня упрекают в большом количестве критики. Но нет, просто я переживаю, потому что все это люблю», – сказал Хельвани.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт объявил бой за временный пояс в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи, а также титульный поединок в полулегкой категории между Алексом Волкановски и Диего Лопесом. Событие вызвало много критики со стороны фанатов и бойцов промоушена.

Хельвани – о бое Пимблетта и Гейджи: «Бред. Что еще должен сделать Царукян, чтобы получить титульный шанс?»

Ариэль Хельвани: «Судья, поставивший 50-45 в пользу Усмана, никогда больше не должен судить»

Артем Чугунов
твиттер Ариэля Хелвани
