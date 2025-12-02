Лерон Мерфи: «Бесит, что не могу подраться с Волкановски. После Лопеса он уйдет на пенсию»

Мерфи: бесит, что не могу подраться с Волкановски.

Боец UFC Лерон Мерфи переживает из-за упущенного шанса подраться с Алексом Волкановски.

«Меня бесит, что я не могу подраться с Волкановски. Знаю, что после боя с Лопесом он уйдет на пенсию. Последние шесть лет он был моей целью. Это единственное, что меня беспокоит. Хочу сказать, что победил Алекса. И расслабиться», – сказал Мерфи.

Ранее стало известно, что Александр Волкановски проведет титульную защиту против Диего Лопеса . Бой возглавит турнир UFC 325.

