У Мэйси Барбер случился припадок перед выходом на бой с Эрин Блэнчфилд
У Мэйси Барбер случился припадок перед боем с Эрин Блэнчфилд.
Об этом сообщила Блэнчфилд, ссылаясь на информацию руководства UFC:
«Мне сказали, что у нее случился припадок в раздевалке. Не знаю, почему это случилось, но так мне передали.
Оставолось шесть минут до боя. Я ждала, когда мне скажут: «Пора идти». Но заходит Хантер Кэмпбелл и рассказывает об отмене боя. Это довольно безумно».
Напомним, поединок Барбер и Блэнчфилд должен был возглавить UFC on ESPN 68, но бой отменили за несколько минут до старта из-за медицинского состояния Мэйси.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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