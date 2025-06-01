У Мэйси Барбер случился припадок перед выходом на бой с Эрин Блэнчфилд

У Мэйси Барбер случился припадок перед боем с Эрин Блэнчфилд.

Об этом сообщила Блэнчфилд, ссылаясь на информацию руководства UFC:

«Мне сказали, что у нее случился припадок в раздевалке. Не знаю, почему это случилось, но так мне передали.

Оставолось шесть минут до боя. Я ждала, когда мне скажут: «Пора идти». Но заходит Хантер Кэмпбелл и рассказывает об отмене боя. Это довольно безумно».

Напомним, поединок Барбер и Блэнчфилд должен был возглавить UFC on ESPN 68, но бой отменили за несколько минут до старта из-за медицинского состояния Мэйси.

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