Аарон Пико подерется с Лероном Мерфи на UFC 319. Бой Евлоева с Пико был отменен

Аарон Пико и Лерон Мерфи проведут бой на UFC 319.

Аарон Пико должен был драться с Мовсаром Евлоевым на турнире UFC в Абу-Даби сегодня, 26 июля. Евлоев снялся с поединка из-за травмы.

Турнир UFC 319 состоится в ночь на 17 августа в Чикаго, штат Иллинойс. Его возглавит титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

Пико – Евлоеву: «Разочарован, что ты снялся с боя. Но для нас есть место на турнире в Чикаго»