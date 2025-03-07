Бойца UFC Де Лиму дисквалифицировали на год за употребление допинга

Бойца UFC дисквалифицировали на год за употребление допинга.

Бразильский тяжеловес Маркос Роджерио де Лима дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста на анастрозол. Это его второе нарушение в карьере.

Запрещенное вещество попало в организм тяжеловеса вместе с лекарством, которое он принимал по медицинским показаниям.

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