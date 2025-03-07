Бойца UFC Де Лиму дисквалифицировали на год за употребление допинга
Бойца UFC дисквалифицировали на год за употребление допинга.
Бразильский тяжеловес Маркос Роджерио де Лима дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста на анастрозол. Это его второе нарушение в карьере.
Запрещенное вещество попало в организм тяжеловеса вместе с лекарством, которое он принимал по медицинским показаниям.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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