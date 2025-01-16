Деонтей Уайлдер подерется с Кертисом Харпером 26 апреля
Бой Деонтея Уайлдера с Кертисом Харпером пройдет 26 апреля в Атланте.
Уайлдер провел последний бой в июне, проиграв Чжану Чжилею. Деонтей проиграл четыре из пяти последних поединков.
Харпер последний раз выходил в ринг 3 декабря 2024 года, нокаутировав Франсуа Рассела во втором раунде.
Малик Скотт: «Чжилей и Паркер – самые сложные соперники в карьере Уайлдера»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем