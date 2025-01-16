Деонтей Уайлдер подерется с Кертисом Харпером 26 апреля

Бой Деонтея Уайлдера с Кертисом Харпером пройдет 26 апреля в Атланте.

Уайлдер провел последний бой в июне, проиграв Чжану Чжилею. Деонтей проиграл четыре из пяти последних поединков.

Харпер последний раз выходил в ринг 3 декабря 2024 года, нокаутировав Франсуа Рассела во втором раунде.

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