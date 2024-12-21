Камару Усман может подраться с Джеком Делла Маддаленой
Камару Усман назвал вероятного соперника.
«Я слышал, что Джек Делла Маддален хочет драться со мной. Если бы я был на его месте, я делал бы то же самое. Пытаться получить бой с самым большим именем в дивизионе, чтобы выйти на новый уровень», – сказал Камару Усман.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MainEventTV
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