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Камару Усман может подраться с Джеком Делла Маддаленой

Камару Усман назвал вероятного соперника.

«Я слышал, что Джек Делла Маддален хочет драться со мной. Если бы я был на его месте, я делал бы то же самое. Пытаться получить бой с самым большим именем в дивизионе, чтобы выйти на новый уровень», – сказал Камару Усман.

Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MainEventTV
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Джек Делла Маддалена
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