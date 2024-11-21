Экс-боец UFC Матюшенко – о титульнике с Ортисом: «Уайт хотел, чтобы я подрался за $20 тысяч, когда Тито получал по миллиону. Обиделся»
«Я не пришел в UFC, я пришел в MMA. Когда есть менеджер, то можешь драться где угодно. Мой менеджер Рико Чапарелли сказал, что я буду драться в IFC. Я дрался там, побеждал, шел на рекорде 6-1. Рико пришел к Дане Уайту и сказал, что есть вот такой Владимир. И меня взяли.
Я был не очень дружелюбным с Уайтом. У меня действовал контракт на 3-4 боя. Когда появилась возможность провести титульный бой с Тито Ортисом, Уайт хотел, чтобы я подрался за те же деньги, на которые подписывался – вроде бы $20 тысяч, когда Тито получал по миллиону.
Мой менеджер сказал: «Ни хера, он не будет драться». А UFC в то время были новичками. Дана ответил: «У него контракт, он должен подраться». Рико отказывался: «Он может подвернуть ногу и вообще не выйти». В общем, Уайт нехотя заплатил мне больше.
Я проиграл и ждал, когда придут новые бои. Рико сказал: «Уайт обиделся. Давай ты извинишься и скажешь, что выгнал своего менеджера». Уже потом [во второй приход в UFC в 2009 году] я пришел к Дане в офис, как к крестному отцу. Он это любит.
Дана спросил: «Владимир, сколько раз после этого ты был в Лас-Вегасе?» – «Пару раз, но не хотел отнимать время» – «И ты ни разу ко мне не пришел? Мы все заодно, мы семья». Я извинился, и он сразу дал мне бой. Больше проблем не было, мы остались друзьями, до сих пор встречаемся», – сказал экс-боец UFC Владимир Матюшенко в интервью Спортсу’‘.
Бой между Владимиром Матюшенко и Тито Ортисом за титул в полутяжелом весе прошел в 2001 году. Ортис победил единогласным решением судей.
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