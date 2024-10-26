Вечер бокса в Ереване: Гассиев против Юнгквиста и другие бои

Сегодня в Ереване состоится боксерский турнир, который возглавит поединок в тяжелом весе между Муратом Гассиевым (30-2) с датчанином Кемом Юнгквистом (18-0).

Кард турнира.

Давид Чалоян (дебют) – Хафиз Хамза (дебют);

Рафаэль Оганесян (дебют) – Отари Гегоберишвили (7-12-3);

Барегам Арутюнян (дебют) – Анваржан Ходжиев (дебют);

Артур Базеян (дебют) – Виктор Вакула (дебют);

Давид Дзукаев (9-0) – Рахматулло Бойматов (дебют).

Прямая трансляция турнира начнется в 19:00 по московскому времени на сайте телеканала «Матч ТВ».

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