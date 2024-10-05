Копылов подерется с Кертисом 11 января (Марсель Дорфф)
Стал известен следующий соперник Романа Копылова.
По информации журналиста Марселя Дорффа, им станет американец Крис Кертис.
Бой Копылов – Кертис состоится 11 января.
В июне Копылов раздельным решением победил Сезара Алмейду.
Кертис в апреле проиграл раздельным решением Брендану Аллену.
Спивак подерется с Алмейдой 18 января на UFC 311 (Марсель Дорфф)
Копылов – о дю Плесси: «Корявый, не самый техничный и талантливый, но упорный и трудолюбивый. Надеюсь, что подерусь с ним»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
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