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Копылов подерется с Кертисом 11 января (Марсель Дорфф)

Стал известен следующий соперник Романа Копылова.

По информации журналиста Марселя Дорффа, им станет американец Крис Кертис.

Бой Копылов – Кертис состоится 11 января.

В июне Копылов раздельным решением победил Сезара Алмейду.

Кертис в апреле проиграл раздельным решением Брендану Аллену.

Спивак подерется с Алмейдой 18 января на UFC 311 (Марсель Дорфф)

Копылов – о дю Плесси: «Корявый, не самый техничный и талантливый, но упорный и трудолюбивый. Надеюсь, что подерусь с ним»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Марселя Дорффа
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Крис Кертис
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