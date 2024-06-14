Бой между Уланбековым и Ваном отменен (Алекс Бехунин)
Бой между Тагиром Уланбековым и Джошуа Ваном отменен.
Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Ранее стало известно о проваленном Уланбековым взвешивании – Тагир не уложился в лимит наилегчайшего дивизиона, показав на весах 58,7 кг.
Поединок между Уланбековым и Ваном должен был пройти в предварительном карде турнира UFC on ESPN 58, который состоится в ночь на 16 июня.
Взвешивание перед UFC on ESPN 58: Перес и Тайра показали одинаковые цифры, Уланбеков превысил лимит категории
Этот чел давно был бы в топ 5, если бы не проваливай вес