Бой между Уланбековым и Ваном отменен (Алекс Бехунин)

Бой между Тагиром Уланбековым и Джошуа Ваном отменен.

Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Ранее стало известно о проваленном взвешивании – Тагир не уложился в лимит наилегчайшего дивизиона, показав на весах 58,7 кг.

Поединок между Уланбековым и Ваном должен был пройти в предварительном карде турнира UFC on ESPN 58, который состоится в ночь на 16 июня.

Взвешивание перед UFC on ESPN 58: Перес и Тайра показали одинаковые цифры, Уланбеков превысил лимит категории