Бой между Уланбековым и Ваном отменен (Алекс Бехунин)

Теги наилегчайший вес UFC MMA Тагир Уланбеков Джошуа Ван Бокс/MMA/UFC

Бой между Тагиром Уланбековым и Джошуа Ваном отменен.

Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Ранее стало известно о проваленном Уланбековым взвешивании – Тагир не уложился в лимит наилегчайшего дивизиона, показав на весах 58,7 кг.

Поединок между Уланбековым и Ваном должен был пройти в предварительном карде турнира UFC on ESPN 58, который состоится в ночь на 16 июня.

Взвешивание перед UFC on ESPN 58: Перес и Тайра показали одинаковые цифры, Уланбеков превысил лимит категории

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все по плану, теперь очередь Умара)
+2
-2
0
Да переходи ты уже на 61 кг хотя бы, всю жизнь что ли на 57 гонять будешь....
0
0
0
Ну 1,5 кг это совсем несерьезный подход. Не похоже на Тагира
0
0
0
Какой кринж.
Этот чел давно был бы в топ 5, если бы не проваливай вес
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий