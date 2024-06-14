Харитонов – о Коноре: «Большие деньги вскружили ему голову. У меня было то же самое»
Сергей Харитонов прокомментировал отмену боя Конор Макгрегор – Майкл Чендлер.
«Честно говоря, я не слежу за карьерой Макгрегора. Пил он в клубе или не пил – не знаю, не могу ничего сказать. Конечно, большие деньги вскружили ему голову. Но это касается не только Макгрегора, но и любого другого бойца.
Лично у меня в карьере было то же самое: именно из-за денег я сбился с пути истинного. Когда было плохо – было все, как появились деньги – уже не так ходишь в зал, тренируешься не два часа, а час, например», – сказал боец ММА Сергей Харитонов.
Конор закончился – хватит иллюзий
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Целых 2 часа тренируется 😂