Батыргазиев подерется 12 июля за временный титул WBA в первом легком весе
Альберт Батыргазиев за временный пояс WBA в первом легком весе.
Альберт Батыргазиев проведет первый титульный поединок в профессиональной карьере. 12 июля в Серпухове (Московская область) пройдет вечер бокса под эгидой IBA, в главном бою которого Батыргазиев подерется с Джоно Кэрроллом.
Батыргазиев выиграл все 10 боев на профессиональном ринге, в последний раз он дрался в декабре-2023, когда победил Ласаро Альвареса.
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