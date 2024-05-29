Батыргазиев подерется 12 июля за временный титул WBA в первом легком весе

Альберт Батыргазиев за временный пояс WBA в первом легком весе.

проведет первый титульный поединок в профессиональной карьере. 12 июля в Серпухове (Московская область) пройдет вечер бокса под эгидой IBA, в главном бою которого Батыргазиев подерется с Джоно Кэрроллом.

Батыргазиев выиграл все 10 боев на профессиональном ринге, в последний раз он дрался в декабре-2023, когда победил Ласаро Альвареса.

Батыргазиев победил Альвареса. Конор вручил ему чемпионский пояс

Конор и Ян устроили битву взглядов, Махачев пожал руку Поветкину. Вот это встреча в Дубае!