Ural FC 7: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Тимур Никулин Ural FC Влад Ковалев Ural FC 7 Бокс/MMA/UFC

23 мая в Тольятти состоится турнир Ural FC 7, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Владиславом Ковалевым и Дугласом Рибейро.

Где и во сколько смотреть Ural FC 7?

Прямую трансляцию проведет телеканал официальное сообщество промоушена в VK. Начало − в 19:00 по мск.

Главные бои турнира:

  • Владислав Ковалев vs Дуглас Рибейро;
  • Яков Букин vs Тимур Никулин;
  • Никита Подковальников vs Аслиддин Эшонкулов;
  • Уларбек уулу Тынчтыбек vs Кирилл Кохнюк;
  • Егор Лысов vs Азирет Камалов.

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