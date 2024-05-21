Ural FC 7: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
23 мая в Тольятти состоится турнир Ural FC 7, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Владиславом Ковалевым и Дугласом Рибейро.
Где и во сколько смотреть Ural FC 7?
Прямую трансляцию проведет телеканал официальное сообщество промоушена в VK. Начало − в 19:00 по мск.
Главные бои турнира:
- Владислав Ковалев vs Дуглас Рибейро;
- Яков Букин vs Тимур Никулин;
- Никита Подковальников vs Аслиддин Эшонкулов;
- Уларбек уулу Тынчтыбек vs Кирилл Кохнюк;
- Егор Лысов vs Азирет Камалов.
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