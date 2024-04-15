Ян встретился с осужденными невьянской колонии ИК-46: «За каждым черным коридором есть свет»

Теги UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян посетил исправительную колонию ИК-46.

«Хочется пожелать вам всем терпения. Занимайтесь спортом по возможности, верьте в себя. За каждым черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится», – обратился экс-чемпион UFC Петр Ян к осужденным.

Боец стал гостем товарищеского футбольного матча между екатеринбургской командой «Титан Трафик» и сборной осужденных.

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12 комментариев
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Занимайтесь спортом, ага. Петрухе не сказали что в зонах спортом заниматься только "козлам" разрешено?
70% зк там банально выживают, какой тут спорт еще...
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Ответ rude.
Занимайтесь спортом, ага. Петрухе не сказали что в зонах спортом заниматься только "козлам" разрешено? 70% зк там банально выживают, какой тут спорт еще...
Не знаю, рыжий Тарзан занимался 😏
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+2
Ответ rude.
Занимайтесь спортом, ага. Петрухе не сказали что в зонах спортом заниматься только "козлам" разрешено? 70% зк там банально выживают, какой тут спорт еще...
Сейчас там никто не выживает, сиди спокойно от звонка до звонка, никто не беспределит
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Будущая элита России. Жизнь ворам!!!
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Вера в лучшее без покаяния за свои поступки никакого света может и не принести …
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Цитаты великих людей:
’’У каждого насильника и убицийы за черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится’’
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За черным коридором есть светлый коридор
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Хеллоу братва!
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Ответ Мадина Уйгурова
Будущая элита России. Жизнь ворам!!!
😂
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Ответ Arcanar
Не знаю, рыжий Тарзан занимался 😏
Он был быком в пресс-хате, это известный факт, как и Санек Емель, как и Новоселов. Все спортики там "козлят", мужиками и уж тем более на блатной педале они там не вывезут. Слабенькие душком.
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Ответ Мишаня Кашников
Сейчас там никто не выживает, сиди спокойно от звонка до звонка, никто не беспределит
Если в твоем личном деле нет сторонних интересантов, твоя фигура не вызывает интереса, то да. Но такие и на тюрьму заезжают не часто. Бытовушники какие-то разве что. В основном там как раз те, к кому такой интерес имеется.
А рослые спортики сразу в оборот попадают.
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Ответ seagal
Цитаты великих людей: ’’У каждого насильника и убицийы за черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится’’
У нас что одни насильник и убийцы сидят
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