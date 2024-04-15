Ян встретился с осужденными невьянской колонии ИК-46: «За каждым черным коридором есть свет»

Петр Ян посетил исправительную колонию ИК-46.

«Хочется пожелать вам всем терпения. Занимайтесь спортом по возможности, верьте в себя. За каждым черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится», – обратился экс-чемпион UFC Петр Ян к осужденным.

Боец стал гостем товарищеского футбольного матча между екатеринбургской командой «Титан Трафик» и сборной осужденных.

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