Ян встретился с осужденными невьянской колонии ИК-46: «За каждым черным коридором есть свет»
Петр Ян посетил исправительную колонию ИК-46.
«Хочется пожелать вам всем терпения. Занимайтесь спортом по возможности, верьте в себя. За каждым черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится», – обратился экс-чемпион UFC Петр Ян к осужденным.
Боец стал гостем товарищеского футбольного матча между екатеринбургской командой «Титан Трафик» и сборной осужденных.
Петр Ян: «Надеюсь, что подерусь с Верой до конца года»
Ян – о восстановлении после операции: «Выбросил костыли три недели назад. Рассчитываю выступить до конца года»
70% зк там банально выживают, какой тут спорт еще...
’’У каждого насильника и убицийы за черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится’’
А рослые спортики сразу в оборот попадают.