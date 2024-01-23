Депутат Хамзаев: «Хабиб может стать депутатом не только в Дагестане. Он человек с именем и возможностями»

Депутат Султан Хамзаев уверен, что Хабиб Нурмагомедов добьется успеха в политике.

«Может ли начать политическую карьеру в Дагестане? Ничего ему не мешает. И не только в Дагестане, но и в целом. Хабиб – человек с именем и возможностями. Но он должен сам выбирать, чем ему заниматься.

Должно быть понимание, что карьера политика имеет определенные ограничения, в том числе на владение активами, недвижимость за рубежом и многие другие действия. И этот вопрос нужно задавать Хабибу: хочет ли он такого рода ограничений?

Считаю, что спортсмены могут участвовать в политической жизни страны. В целом это нормальное явление не только российского колорита, но и мирового. Общество всегда хочет из именитых спортсменов сделать политика — это классическая тенденция.

Но не все спортсмены справляются с политической деятельностью. Это не так, что раз, проснулся и ты политик. Это тяжелейшая работа», – заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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