Депутат Хамзаев: «Хабиб может стать депутатом не только в Дагестане. Он человек с именем и возможностями»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Политика Султан Хамзаев Бокс/MMA/UFC

Депутат Султан Хамзаев уверен, что Хабиб Нурмагомедов добьется успеха в политике.

«Может ли Хабиб начать политическую карьеру в Дагестане? Ничего ему не мешает. И не только в Дагестане, но и в целом. Хабиб – человек с именем и возможностями. Но он должен сам выбирать, чем ему заниматься.

Должно быть понимание, что карьера политика имеет определенные ограничения, в том числе на владение активами, недвижимость за рубежом и многие другие действия. И этот вопрос нужно задавать Хабибу: хочет ли он такого рода ограничений?

Считаю, что спортсмены могут участвовать в политической жизни страны. В целом это нормальное явление не только российского колорита, но и мирового. Общество всегда хочет из именитых спортсменов сделать политика — это классическая тенденция.

Но не все спортсмены справляются с политической деятельностью. Это не так, что раз, проснулся и ты политик. Это тяжелейшая работа», – заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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10 комментариев
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конечно, только он то понимает ,что он не компетентен в отличие от некоторых кто на эти должностя рвётся ,половина депутатов это люди ,которые вообще не знают своих обязанностей,нажимают кнопочки в думе и т.д
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Хабиб был достаточно умён в бытность действующего спортсмена и заработал достаточно денег чтобы потом свою репутацию в политике не опустить ниже плинтуса как подавляющее большинство депутатов-спортсменов, ему и так тепло без зашкварного местечка в думе потому что он грамотно распорядился своей карьерой.
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К Хабибу можно по-разному относиться, я ему лично не симпатизирую, однако надеюсь, что он не свернёт на эту грязную дорожку. Всё-таки хочется верить, что отец в него вложил не только спортивные навыки, но и человеческие качества. Да, Абдулманап возможно был бы горд, что его сын стал депутатом, но только таким депутатом, который реально может помочь своей республике, а при нынешней власти это невозможно. Его просто будут использовать в своих корыстных целях, так ещё и подцепят на какой-нибудь крючок, что уже сухим из воды не выйдешь. Тут наверняка вспомнят встречу Нурмагомедовых с царьком, а также слова Хабиба, почему любят Васильича, но думаю, что отказаться от этого было бы крайне сложно. Зашквар? Да 100%! Хотя найдётся ли известная личность в стране, которая демонстративно и публично заявила, что на встречу в Кремле не пойдёт? Это же автоматический приговор от мстительного дзюдоиста.
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Чимат Хамзаев
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Думаю он как и любой нормальный человек потерял уважение к этой власти. Где только обещают и прессуют.
А тем более становится депутатом( человеком без чести)
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Карьера политика в России,не имеет никаких ограничений.Депутаты имеют недвижимость и учат детей за границей.Главное не попасть под санкции империалистов..А уж спортсмены прекрасно себя чувствуют в думе (хорькина,кабаева,Киселева,Валуев,Роднина,журова..........и тд)
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А образование и опыт?
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А для депутатства у нас никакого образования не нужно? Он же большую жизни в зале провёл.
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Ответ Валерий Золотарев
Хабиб был достаточно умён в бытность действующего спортсмена и заработал достаточно денег чтобы потом свою репутацию в политике не опустить ниже плинтуса как подавляющее большинство депутатов-спортсменов, ему и так тепло без зашкварного местечка в думе потому что он грамотно распорядился своей карьерой.
Деньги быстро заканчиваются.
Ряд бизнесов в которые он вложился - прогорели. Промоушен не выстрелил. Так что, вполне может "созреет" для депутатства.
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Ответ Sobachkin
А образование и опыт?
А наши депутаты -спортсмены сильно образованные?
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