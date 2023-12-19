Беленький рассказал о помощи Кличко и Усика после инсульта: «Не знаю, что бы делал без денег Виталия»

Александр Беленький рассказал о дружбе с Виталием Кличко.

Напомним, что в 2018 году бывший журналист «Спорт-Экспресса» перенес инсульт.

– Кто из мира бокса вас поддержал?

– Честно, почти никто. и .

– Как помог Кличко?

– Он дал очень большую сумму. Потратили всю. Не знаю, что бы делал без его денег. Это несколько тысяч долларов. Главное – Кличко сразу откликнулся.

– А коллеги?

– Звонили. Я должен сказать им спасибо, потому что звонило десятка два человек. Это весь «Спорт-Экспресс»: Кружков, , Рабинер, Гескин, Дзичковский…

В этом тумане ездил в больницу и впервые почувствовал, что я не один. Они звонили, звонили, звонили и тащили.

– Какие у вас отношения с Кличко?

– Прекрасные. Мы общаемся.

– Несмотря на политическую ситуацию?

– Да. Созваниваемся. Последний раз – дня три назад [интервью состоялось 10 октября]. Минут 20 говорили.

– О чем?

– О жизни, о мелочах. Просто как друзья. Вообще, грустный был разговор.

– Говорили о политике?

– Нет. Я не в том положении, что мог бы что-то сделать. Поэтому он эту тему не трогает., – сказал журналист .

Интервью с Александром Беленьким – о жизни после инсульта

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