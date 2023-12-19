Беленький рассказал о помощи Кличко и Усика после инсульта: «Не знаю, что бы делал без денег Виталия»
Александр Беленький рассказал о дружбе с Виталием Кличко.
Напомним, что в 2018 году бывший журналист «Спорт-Экспресса» перенес инсульт.
– Кто из мира бокса вас поддержал?
– Честно, почти никто. Виталий Кличко и Александр Усик.
– Как помог Кличко?
– Он дал очень большую сумму. Потратили всю. Не знаю, что бы делал без его денег. Это несколько тысяч долларов. Главное – Кличко сразу откликнулся.
– А коллеги?
– Звонили. Я должен сказать им спасибо, потому что звонило десятка два человек. Это весь «Спорт-Экспресс»: Кружков, Голышак, Рабинер, Гескин, Дзичковский…
В этом тумане ездил в больницу и впервые почувствовал, что я не один. Они звонили, звонили, звонили и тащили.
– Какие у вас отношения с Кличко?
– Прекрасные. Мы общаемся.
– Несмотря на политическую ситуацию?
– Да. Созваниваемся. Последний раз – дня три назад [интервью состоялось 10 октября]. Минут 20 говорили.
– О чем?
– О жизни, о мелочах. Просто как друзья. Вообще, грустный был разговор.
– Говорили о политике?
– Нет. Я не в том положении, что мог бы что-то сделать. Поэтому он эту тему не трогает., – сказал журналист Александр Беленький.
Интервью с Александром Беленьким – о жизни после инсульта
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