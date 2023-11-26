Вечер бокса в Лас-Вегасе: Давид Бенавидес победил Деметриуса Андраде, Хосе Бенавидес проиграл Джермаллу Чарло

Теги Деметриус Андраде Хосе Бенавидес бокс Джермалл Чарло Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

25 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса. Событие возглавил поединок за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе между Давидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде.

Главные бои турнира:

  • Давид Бенавидес (28-0) победил Деметриуса Андраде (32-1). Угол Андраде отказался от продолжения боя после шестого раунда;
  • Джермалл Чарло (33-0) победил Хосе Бенавидеса (28-3-1) единогласным решением судей;
  • Субриэль Матиас (20-1) победил Шохжахона Эргашева (23-1). Угол Эргашева отказался от продолжения боя после пятого раунда;
  • Хектор Гарсия (16-2) проиграл Ламонту Роучу-младшему (24-1-1) раздельным решением судей.

Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

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11 комментариев

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Илья Белов
Ответ Montreal
А где обычно бокс смотрят ?
есть телеграм канал fight space, прямо в канале часто прямые трансляции
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Крыс Пол
Быстро сдался узбек, как только получать начал.
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Костя Петров
Можно было бы и написать что Сергей Липинец в этом же карде
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Оскар Муравьёв
Бенавидес должен показать уровень недочемпиона Андраде
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Герман Сергеевич
Стоит ради этого вставать утром? или это липовые нули?
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Newk Newk
https://vk.com/video/@club217808619?z=video-217808619_456239833%2Fclub217808619%2Fpl_-217808619_-2 тут можно посмотреть бой
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Валерий Золотарев
Нормально наваляли понторезу.
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Валерий Золотарев
Беня задавил говнаря. С канадцем бы глянуть его.
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Сергей
Ответ Montreal
А где обычно бокс смотрят ?
На футболе
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