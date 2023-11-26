Вечер бокса в Лас-Вегасе: Давид Бенавидес победил Деметриуса Андраде, Хосе Бенавидес проиграл Джермаллу Чарло

25 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса. Событие возглавил поединок за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе между и .

Главные бои турнира:

Давид Бенавидес (28-0) победил Деметриуса Андраде (32-1). Угол Андраде отказался от продолжения боя после шестого раунда;

Джермалл Чарло (33-0) победил Хосе Бенавидеса (28-3-1) единогласным решением судей;

Субриэль Матиас (20-1) победил Шохжахона Эргашева (23-1). Угол Эргашева отказался от продолжения боя после пятого раунда;

Хектор Гарсия (16-2) проиграл Ламонту Роучу-младшему (24-1-1) раздельным решением судей.

Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки