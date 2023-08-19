Дацик – о победе над Томпсоном: «Олейник, я за тебя отомстил! Вендетта завершена!»

Теги MMA Алексей Олейник Вячеслав Дацик бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик прокомментировал победу нам Оли Томпсоном.

«Я тренировался и готовился с Алексеем. И после поражения Олейника Томпсону у меня сразу появилось желание провести реванш за Леху. И моя просьба была удовлетворена. В этом поединке я пропустил пару ударов вскользь. Леха, я за тебя отомстил! Вендетта завершена!» – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Напомним, что Дацик победил Оли Томпсона техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ».

Дацик бушует в боксе: после Емельяненко оформил еще один нокаут, потратив на победы меньше трех минут

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий