Дацик – о победе над Томпсоном: «Олейник, я за тебя отомстил! Вендетта завершена!»

Вячеслав Дацик прокомментировал победу нам Оли Томпсоном.

«Я тренировался и готовился с Алексеем. И после поражения Олейника Томпсону у меня сразу появилось желание провести реванш за Леху. И моя просьба была удовлетворена. В этом поединке я пропустил пару ударов вскользь. Леха, я за тебя отомстил! Вендетта завершена!» – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Напомним, что Дацик победил Оли Томпсона техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ».

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