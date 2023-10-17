Когда начнется бой Махачева с Волкановски на UFC 294, точное время начала боя

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, в главном событии которого пройдет поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Главный кард начнется в 21:00 по мск. Махачев и Волкановски выйдут в октагон не раньше 23:00 по мск. Их бой в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Болею за македонца.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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